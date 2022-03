L’Amministrazione comunale di Isernia promuove una marcia cittadina a sostegno del popolo ucraino e in difesa della pace.

Numerose le adesioni anche dai comuni della provincia. Dei partiti politici, di associazioni, di cittadini.

L’appuntamento, per chiunque voglia aderire, è per oggi (mercoledì 2 marzo), alle ore 18.30, con partenza da Piazza della Repubblica e arrivo in Piazza Tullio Tedeschi. Il percorso interesserà Corso Garibaldi e Via XXIV Maggio.

Al termine il corteo si sposterà in Villa Comunale.

Tutti insieme, “NO” alla follia della guerra, per esserci con la presenza e lanciare un messaggio forte.

Nel rispetto delle normative in vigore sarà necessario indossare la mascherina. Polizia Municipale e Protezione Civile saranno presenti per il controllo del green pass.