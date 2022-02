Bancarotta fraudolenta: l’imprenditore isernino Camillo Colella resta in carcere a Isernia. Infatti, dopo il Gip, anche il tribunale del Riesame di Roma ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare. L’avvocato Alessandro Diddi ha dichiarato: “Conosceremo le motivazioni entro trenta giorni e immediatamente dopo faremo ricorso in Cassazione, quella di Colella è una detenzione assolutamente ingiusta, immotivata e incomprensibile”.

L’imprenditore isernino, era stato arrestato lo scorso 27 gennaio dalla Guardia di Finanza, nell’ambito dell’inchiesta legata al fallimento della società immobiliare edile Como srl, e recluso nel carcere isernino di Ponte San Leonardo. Il Gip aveva anche disposto il sequestro di oltre settanta milioni di beni e società riconducibili a Colella.

“Una decisione che certamente va rispettata ma che non è condivisibile – afferma l’altro difensore di Camillo Colella, Piergerardo Santoro – la sentenza del Riesame continua la deprecabile prassi che applica la massima misura cautelare in relazione a reati economici la cui soglia di pericolosità è minore, rispetto ad altri delitti, di ben più grave allarme sociale. L’istanza di riesame era ampiamente motivata, sia per le singole operazioni contestate, che per l’insussistenza delle esigenze cautelari, riferite a fatti che sarebbero stati commessi oltre due anni prima dell’arresto, la cui ripetizione sarebbe stata peraltro impossibile, tenuto conto che i beni coinvolti nei fatti contestati sono attualmente sotto sequestro”.

Già nelle prossime ore procederemo, chiude Santoro, a chiedere un nuovo interrogatorio, che Camillo Colella intende rendere, ma resta il dispiacere per la conferma di un provvedimento che sembra assumere, nel caso di specie, natura punitiva ed anticipatoria di una eventuale, futura condanna, che solo un giudizio di merito potrà stabilire; ciò che, in un sistema che dovrebbe fondarsi sulla presunzione di innocenza, non può che lasciare sgomenti.