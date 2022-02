Nel bollettino covid di oggi – sabato 5 febbraio – ci sono 366 nuovi contagiati su 3.078 tamponi processati. Il tasso di positività scende così all’11,9 per cento. Si registra anche una nuova vittima, è una 91enne di Castelpetroso che era ricoverata al Cardarelli in Malattie infettive. In ospedale anche due nuovi ricoveri da Campobasso e San Martino. I guariti sono 228. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, numeri a due cifre in 10 comuni. In testa Campobasso con 52 positivi, poi Termoli con 45 e Isernia con 23. Seguono Venafro con 21, Larino con 14, Campomarino con 13. Infine 12 casi ad Agnone, 11 a Riccia e 10 casi a Guglionesi e Ururi.