Numeri impressionanti nel bollettino covid di oggi – sabato 8 gennaio. Ancora una volta viene battuto il record di contagi in una sola giornata. Ci sono 903 positivi. In parte è l’effetto dell’inserimento nel bollettino, per il secondo giorno, dei tamponi antigenici effettuati nelle farmacie. Su 1796 tamponi molecolari Asrem i positivi sono 275. Il tasso di positività è dunque del 15 per cento. Gli altri 600 positivi derivano dagli antigenici di farmacie e laboratori.

Sul fronte ospedaliero ci sono 4 nuovi ricoveri (da Campobasso, Isernia e Sessano) e sale così’ a 30 il numero dei pazienti al Cardarelli. Nel bollettino anche 14 guariti. Gli attualmente positivi in regione salgono così a 4.328. Quanto ai contagi nei comuni: 153 casi a Campobasso, 73 a Termoli, 66 a Bojano, 41 ad Agnone e Ripalimosani, 40 a Montenero di Bisaccia, 38 a Isernia, 32 a Casacalenda, 30 a Venafro, 28 a Colletorto, 27 a Santa Croce di Magliano, 23 a Montefalcone, 19 a Capracotta, 18 a Fornelli, 14 a Campomarino, 13 a Lupara, Vinchiaturo e Riccia. Numeri sotto i 10 casi in tutti gli altri centri interessati.