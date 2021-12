Verranno illustrate le iniziative per opporsi ai provvedimenti adottati dal Comune di Venafro in merito alla TARI, mercoledì 29 dicembre – alle ore 18 – all’hotel Dora, sulla statale venafrana a Pozzilli.

Il direttivo locale di Venafro di AZIONE, il partito politico che ha Carlo Calenda come leader nazionale, chiede all’Amministrazione comunale l’annullamento – in autotutela – del bando, etichettato come tardivo e arbitrario, con cui si intendono assegnare contributi ai titolari di utenze tari non domestiche (perché creerebbe situazioni discriminatorie di trattamento); ancora, AZIONE chiede di rivedere il termine, fissando una nuova scadenza, per le istanze dei cittadini che intendono effettuare il compostaggio dei rifiuti organici.

L’incontro, come detto alle ore 18 (mercoledì 29 dicembre) all’hotel Dora di Pozzilli, oltre alla stampa è aperto anche alla partecipazione dei cittadini, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni antiCovid vigenti.