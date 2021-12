In Molise, come si legge nell’ultimo bollettino dell’Asrem con i dati Covid, su 466 tamponi refertati i nuovi positivi sono 16 distribuiti in 10 comuni. 3 sono di Campobasso, Colle D’Anchise e Morrone del Sannio, 1 rispettivamente di Acquaviva di Isernia, Guglionesi, Isernia, Portocannone, San Martino in Pensilis, Termoli e Trivento. Tasso di positività al 3,4%.

Ci sono anche 23 nuovi guariti, di cui 10 di Guglionesi, paese dove si è registrato un alto numero di contagiati in questa quarta ondata.

Da segnalare anche un altro ricovero in Malattie infettive da Termoli.. al Cardarelli ci sono 11 pazienti con Covid in cura, di cui 2 in Terapia Intensiva. 9 di loro non sono vaccinati.

Gli attualmente positivi sono 246 nella nostra regione.

Continua a salire in Italia il numero dei nuovi contagiati che, stando alle ultime rilevazioni, ha superato quota 21mila. 96 i decessi e tasso di positività al 3,7%.