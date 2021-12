Solo un nuovo contagiato su 121 tamponi processati. È una persona di Montorio. C’è un nuovo ricoverato, di Guglionesi, con Covid in Malattie Infettive, non vaccinato. Al Cardarelli sono 15 i pazienti contagiati di cui 13 non vaccinati. Uno è in Terapia Intensiva. 53 i guariti di cui 28 di Isernia. Sono 340 gli attualmente positivi nella nostra regione.

