Nel bollettino covid di oggi – sabato 13 novembre – salgono ancora i contagi in regione. I nuovi casi sono 38 su 743 tamponi processati, il tasso di positività è al 5,1 per cento. Boom di contagi a Isernia, 16 nelle ultime 24 ore con una tendenza che in città è in crescita ormai da diversi giorni. Negli altri centri interessati dai nuovi casi, numeri più bassi, tra 1 e 4 casi. I comuni sono: Bojano, Campobasso, Carovilli, Casacalenda, Castelmauro, Forlì del Sannio, Guardiaregia, Monteroduni, Sant’Agapito, Sant’Elia e Termoli. Se da un lato salgono i numeri dei contagi, dall’altro migliora la situazione in ospedale. Oggi al Cardarelli sono stati dimessi 2 pazienti di Campobasso e Sant’Angelo del Pesco. Restano ora solo 3 i ricoverati. Nel bollettino nessun guarito, sale a 250 il numero degli attualmente positivi in regione.