Share on Twitter

Share on Facebook

Il bollettino quotidiano della pandemia. Ci sono 3 nuovi casi su 451 tamponi processati. 2 riguardano Sant’Angelo del Pesco e uno San Giuliano del Sannio. C’è anche un nuovo ricovero al Cardarelli che riguarda un paziente di Sant’Angelo del Pesco. I guariti delle ultime 24 ore sono 11. Il tasso di positività è allo 0,6 per cento. Tra i pazienti ricoverati in ospedale, uno di loro è in terapia intensiva.