E’ stata formalizzata, per la prima volta nella storia di Isernia, la costituzione del “Comitato per il Centro Storico di Isernia”. Nel corso dell’Assemblea costituente è stato approvato lo statuto del Comitato e sono stati eletti gli 8 componenti del Consiglio Direttivo.

Il comitato ha come finalità principale quella di:

– costituire un punto di riferimento per tutti coloro che ritengono imprescindibile l’opera di cura e di promozione delle migliori condizioni di vivibilità e di coesistenza tra tutti i soggetti e le attività che fanno parte dell’area del centro storico e ne promuove l’abitabilità.

– consentire la partecipazione dei cittadini alla gestione amministrativa comunale. In particolare tra lefinalità del Comitato sono comprese attività quali l’approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti, il confronto con gli organi responsabili del comune, la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, sociosanitari e culturali; la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni

scolastiche, l’assistenza sociale, le infrastrutture e trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere; il provvedere allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo; il salvaguardare i valori tradizionali e stimolare l’interesse della pubblica opinione sui problemi principali del quartiere.

Il comitato nasce nello spirito dei principi di partecipazione e cooperazione e vuole proporre un modello attraverso il quale i cittadini si prendano cura della propria città. Il Comitato è aperto alla collaborazione con le altre realtà associative del territorio.

Diversi saranno in città i punti dedicati dove potersi tesserare così da poter partecipare e sostenere le iniziative del comitato. Verranno messi a disposizione , negli stessi punti, appositi moduli attraverso i quali si possono segnalare problematiche, fare proposte, dare suggerimenti, e proporre iniziative.

Attraverso i canali social i cittadini potranno, oltre che seguire tutte le iniziative ed essere costantemente informati ed aggiornati, partecipare attivamente ai lavori del Comitato.

Tra i primi appuntamenti che il comitato intende fissare, in collaborazione con l’associazione dei commercianti del centro storico, vi è un incontro pubblico, fissato per il 10 settembre 2021, con tutti i candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative.

Tanti sono i temi ed i progetti che il comitato vuole sottoporre ai propri concittadini con i quali si confronterà in assemblee pubbliche che , nelle intenzioni dello stesso comitato, dovranno essere uno strumento di democrazia partecipata necessario ma soprattutto costante e periodico.