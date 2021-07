Un nuovo fine settimana con i ladri in azione, alcune contrade di Trivento messe sotto scacco. L’incubo dei ladri non si allontana dalla cittadina trignina, quanto accaduto qualche settimana fa, si è ripetuto pari passo se non peggiorato. Numerose le case messe a soqquadro, partendo da via Acquasantianni, contrada Sterparo e verso la Fondivalle. Anche una attività commerciale è stata presa d’assalto, ma il sistema di telecamere ha sventato il peggio e ripreso i malviventi parcheggiare l’auto nel piazzale per provare poi ad entrare nell’abitazione. Un sabato di festa per i cittadini di Trivento, con un matrimonio, le comunioni e tanta voglia di stare fuori con gli amici, dopo un lungo periodo di lockdown e con la sensazione che il virus ci darà ancora filo da torcere. Tutto questo ha favorito i malviventi, indisturbati nella loro attività criminale, e che sembrano oramai padroni di fare tutto quello che vogliono, mettendo i cittadini nella condizione di sentirsi inermi e in balia degli eventi. L’apprensione è davvero molto alta e in molti sono pronti a scommettere che le feste patronali, il 28 luglio la diocesi trignina celebra san Nazario, Celso e Vittore, anche se in tono sommesso dovuto alla pandemia e le sue restrizioni, potranno diventare un’altra ghiotta opportunità per i ladri.