Sale il numero dei tamponi processati e sale anche il numero dei positivi in Molise. Nell’ultimo bollettino Asrem di oggi sabato 24 luglio ci sono 17 positivi su 756 tamponi processati. Il tasso di positività è del 2,2 per cento. Ci sono anche 7 guariti mentre la situazione negli ospedali resta invariata con un solo ricoverato in malattie infettive. Tra i comuni interessati dai nuovi casi non ci sono comunque numeri elevati: 4 casi sono a Campobasso, 3 a Frosolone, 2 a Campodipietra e Guglionesi, un solo caso a Campochiaro, Campomarino, Isernia, Pescolanciano, Sant’Agapito e Termoli