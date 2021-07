Svolta nelle indagini dei Carabinieri di Larino sull’inferno che ha stretto nella sua morsa il Basso Molise e, in particolare, il Comune di San Martino in Pensilis. Intensa l’attività di indagine dei carabinieri che hanno sentito decine di persone e analizzato filmati di telecamere locali e private. Gli accertamenti si sono poi orientati anche sui video postati sui social dai residenti che sono risultati fondamentali per rintracciare due persone, ora denuciate.

La tecnologia ha fatto il resto: i militari hanno analizzato, ingrandito e identificato le sagome di due persone, sulle quali per ora gli investigatori hanno imposto il riserbo assoluto, intente ad appiccare fiamme nei campi sammartinesi.

Dopo aver ricostruito l’identikit dei due, i carabinieri si son messi sulle loro tracce e li hanno identificati.

Per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Larino e l’avvio di un procedimento penale a loro carico. I due dovranno ora spiegare le ragioni del loro gesto e rendere conto alla giustizia. Intanto le indagini proseguono per capire se altri responsabili possano aver preso parte al disastro.