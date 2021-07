Scontro tra un tir e un furgone nella tarda mattinata di oggi, al km 73 della Trignina, nei pressi dello svincolo per San Salvo.

L’uomo alla guida del furgone, un 52enne di Maddaloni, è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Pescara. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Il camionista, con ferite più lievi, è stato trasportato al San Timoteo.

Sul posto gli operatori del 118 e della Misericordia, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di San Salvo. La Trignina al momento è chiusa al traffico in entrambe le direzioni, i mezzi in transito vengono deviati sulle strade alternative.