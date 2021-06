È tempo di novità, grosse novità, all’interno del Centrodestra, nazionale e locale. La fusione, intesa o federazione, di cui si parla, in cantiere tra la lega di Salvini e Forza Italia di Berlusconi, sembra oramai un treno che è partito e che, difficilmente, qualcuno avrà la forza o la volontà di fermare. Fa comodo ad entrambi: a Salvini, che recupererebbe cinque, sei punti percentuali per la Lega e allontanerebbe così il rischio sorpasso, da parte di Fratelli d’Italia, e fa comodo al Cavaliere che, sotto, sotto, vuole ardentemente l’aiuto dei parlamentari Leghisti per tentare il difficile, se non impossibile, assalto al Quirinale. Berlusconi avrebbe voluto anche la Meloni, ma la leader di Fratelli d’Italia, memore di quanto accaduto al povero Gianfranco Fini, ha opposto un garbato ma fermo rifiuto. Quindi, anche a livello nazionale, si prospetta la nascita di due destre, proprio come in Molise, dove c’è una destra di maggioranza e una di minoranza. Intanto, però, l’accordo tra Berlusconi e Salvini, al momento, rafforzerebbe moltissimo la posizione di Annaelsa Tartaglione, che potrebbe diventare la referente regionale dei due partiti confederati, non avendo così problemi a tornare a Roma, specie se si votasse ancora con il Rosatellum. Ma ci sarebbero potenziali novità anche al Comune di Isernia, dove a ottobre si vota. A quel punto, se una mano lava l’altra e se il coordinamento regionale dei due partiti va nelle mani della parlamentare isernina, il candidato sindaco del Centrodestra potrebbe anche essere Stefano Testa, capogruppo leghista al Comune, il cui nome si aggiungerebbe a quello del Forzista Raimondo Fabrizio. Quindi giochi aperti a Palazzo San Francesco, dove l’eco della politica nazionale potrebbe avere una immediata cassa di risonanza già nei prossimi giorni, quando a Roma si riunirà il tavolo del Centrodestra per indicare il candidato sindaco di Isernia. È chiaro, comunque, che Fratelli d’Italia, mantenendo la sua autonomia operativa a livello nazionale, anche a Isernia potrà seguire una sua linea, separata e distinta da Forza Italia e Lega.