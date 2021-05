Due vittime per Covid nelle ultime ore in Molise. Non accadeva da giorni. Si tratta di un uomo di 72 anni e di una 67enne, entrambi ci Campobasso che erano ricoverati in Terapia Intensiva da settimane. E’ quanto riporta l’ultimo bollettino Asrem che parla anche di un paziente dimesso da Malattie infettive e di 13 guariti. I nuovi positivi sono 7 su 493 tamponi, con il tasso di positività dell’1,4%. Un caso a Isernia, Matrice e Termoli. 2 rispettivamente a Riccia e Venafro. Il numero degli attualmente positivi scende a quota 142, i pazienti ricoverati ancora in ospedale sono 11 di cui 2 in Intensiva. Le vittime sono in totale 491 mentre i guariti, dall’inizio della pandemia sono 11.953.