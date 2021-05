Molise zona bianca da lunedì, via il coprifuoco. Astraday confermato per il 2 giugno

Per quanto riguarda il Molise, a quanto si apprende dal documento, l’indice di contagio è di 12,11 contagiati su 100mila abitanti con indice Rt a 0,78. La percentuale di occupazione delle terapie intensive è al 10% mentre quella in aree mediche è al 7%.

Sono tutti valori che consentono il cambio di fascia, per prime alle tre regioni Molise, Friuli e Sardegna, e poi a tutte le altre che avranno le condizioni per poterlo fare. Questo significa, a partire dal primo giugno, la fine del coprifuoco, la riapertura delle piscine al chiuso, con il divieto di usare le docce, la riapertura delle sale gioco e scommesse, dei parchi divertimenti e di tutto ciò che ruota attorno ai matrimoni.

Pure le discoteche potranno riaprire le porte, anche se la decisione sarà presa in accordo con il Comitato tecnico scientifico, ma solo per offrire servizio bar e ristorazione. Per le piste da ballo bisognerà attendere ancora un mese, il primo di luglio.

Per bar e ristoranti resteranno in vigore tutte le misure anticovid, quindi il distanziamento dei tavoli e l’impossibilità di consumare in piedi, anche con il coprifuoco abolito, per rendere meno possibili gli assembramenti.

Confermato per il 2 giugno l’Astraday, nel quale sempre dopo prenotazione, potrà vaccinarsi chiunque ne abbia fatto richiesta. L’obiettivo è completare la somministrazione della prima dose entro la fine di giugno.