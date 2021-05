Covid, primo maggio senza vittime: 28 positivi e 57 guariti

Share on Twitter

Primo maggio senza vittime. Nel bollettino odierno dell’Asrem nessun decesso e 28 positivi su 454 tamponi processati con il tasso di positività al 6,1 per cento. Si registra un solo nuovo ricovero mentre i guariti sono 57. Sul fronte degli ospedali i ricoverati sono 41: 39 al Cardarelli e 2 al Gemelli Molise. Restano covid free il San Timoteo di Termoli e il Neuromed di Pozzilli. Per quanto riguarda i contagi nei comuni: 9 casi a Campobasso, 3 a Bojano e Castellino del Biferno, 2 casi a Termoli, Trivento e Santa Maria del Molise. Anche nel giorno di festa numeri elevati per quanto riguarda i vaccini: 2833 le dosi inoculate nelle ultime 24 ore (complessivamente superate le 120 mila dosi dall’inizio dell’emergenza).