Covid, oggi 3 vittime e 31 nuovi positivi. Cala ancora la pressione sugli ospedali, ricoverati scendono a 40

Altre tre vittime del covid oggi in regione. Si tratta di pazienti che erano ricoverati al Cardarelli: un 55enne di Termoli e un 71 e un 74 entrambi di Bojano. Sul fronte dei contagi ci sono 31 nuovi positivi su 583 tamponi processati (il tasso di positività è del 5,3 per cento). Notizie positive per quanto riguarda i pazienti ricoverati che scendono a 40, un numero così basso non si raggiungeva da mesi (nelle ultime 24 ore un solo nuovo ricovero e 5 dimessi). Sono 6 i pazienti in terapia intensiva (4 al cardarelli e 2 al Gemelli). Nel bollettino odierno anche 25 guariti. Quanto ai contagi nei comuni, 9 casi a Mirabello Sannitico, 6 a Bojano, 5 a Termoli, 3 a Guardiaregia. Uno o 2 casi negli altri centri interessati.