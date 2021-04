SGS, via al Corso “Arbitro Scolastico”

Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, guidato dal Coordinatore Federale Regionale dott. Gianfranco Piano ha organizzato, in collaborazione sinergica con l’Associazione Italiana Arbitri della Figc il corso “Arbitro Scolastico” , rivolto agli alunni ed alunne delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di 2° Grado dell’intero territorio regionale. L’iniziativa, curata per il Molise dalla Delegata all’Attività Scolastica SGS prof.ssa Teresita Felaco, rientra nell’ambito del progetto scolastico nazionale “Valori in Rete”; il corso della durata di dodici ore, sarà svolto con lezioni on-line da personale docente qualificato. Al termine dello stesso, agli studenti che avranno superato positivamente la prova d’esame, verrà rilasciato un attestato che abiliterà alla direzione delle gare di calcio nei tornei scolastici, sotto la diretta responsabilità dei Dirigenti d’Istituto. L’attestato non abilita però a svolgere la funzione arbitrale in ambito FIGC e non determina alcuna vincolo associativo rispetto ad AIA. Successivamente sarà possibile fare un’ integrazione di 8 ore per poter diventare arbitro nazionale AIA – FIGC. Sono 28 i ragazzi che partecipano al progetto appartenenti a cinque istituti scolastici regionali: Convitto Nazionale Mario Pagano, Ist. Omnicomprensivo Statale di Casacalenda, Liceo Galanti di Campobasso, Liceo Scientifico Romita di Campobasso e Istituto Bojano. Le lezioni termineranno giovedì 29 Aprile.

Fonte: Ufficio stampa