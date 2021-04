Covid, oggi 3 morti e 40 positivi. Cala ancora il numero dei pazienti ricoverati

Una Pasqua blindata con controlli rafforzati su strade e centri urbani per evitare assembramenti e rischiose tavolate. Tre giorni di zona rossa in tutta italia prima di tornare, almeno così è per il molise, a partire da martedì. Vietato uscire dunque in questi giorni di festa se non per comprovate esigenze con la sola eccezione di una visita al giorno a casa di parenti o amici in massimo due persone oltre ai figli con meno di 14 anni. E anche in queste ore delle festività pasquali non si ferma il lavoro degli operatori sanitari. Il bollettino Asrem segnala nelle ultime 24 ore 40 nuovi positivi su 551 tamponi e dunque un tasso di positività al 7,2. Ci sono anche tre vittime, tutti pazienti che erano ricoverati al Cardarelli: due 84enni di Fossalto e Portocannone e un 73enne di Cantalupo. Sul fronte dei contagi nei comuni i dati più alti a Campobasso con 11 casi, poi Isernia con 6 e Santa Croce di Magliano e Termoli con 4. Nel bollettino ci sono anche 58 guariti. Continua a migliorare la situazione negli ospedali. Il totale dei pazienti ricoverati scende a 64 di questi 15 sono in terapia intensiva.