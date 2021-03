Isernia, la Squadra Mobile arresta giovane donna pusher: sequestrati oltre 300 grammi di hashish

E’ sempre massimo l’impegno della Polizia di Stato di Isernia per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare riguardo al sempre più diffuso fenomeno del microspaccio urbano. Nel corso di un servizio mirato, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato una donna di questa Provincia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrati oltre 300 grammi di hashish. Ieri pomeriggio, in questo Capoluogo, gli uomini della Squadra Mobile hanno fermato due giovani, un uomo ed una donna. La donna, alla vista del personale operante, ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola a distanza, ma gli agenti hanno recuperato l’involucro che è risultato essere un “panetto” di hashish di circa 100 grammi. Presso l’abitazione della donna, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altri due “panetti” di hashish per un peso ulteriore di circa 200 grammi, probabilmente destinato al mercato cittadino per le imminenti festività pasquali. Anche l’uomo, potenziale acquirente, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish. La donna è stata arrestata e contestualmente sottoposta alla Misura degli Arresti Domiciliari a disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Isernia, mentre all’uomo è stata contestata la violazione amministrativa per uso personale di stupefacenti.