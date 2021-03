Covid, la curva del contagio rallenta: 57 positivi su 701 tamponi. 4 i nuovi ricoveri

La curva dei contagi in Molise sembra rallentare. I nuovi positivi sui 701 tamponi processati sono 57, con un tasso di positività dell’8%. E’ Sepino il comune con il maggior numero di contagi: 7, seguito da Isernia e Toro con 6, 5 casi a Jelsi e Termoli. 3 i nuovi positivi a Campobasso. IL bollettino dell’Asrem parla di un solo decesso, quello di un 96enne di Campobasso, morto in Malattie infettive del Cardarelli il 17 marzo scorso. 4 i ricoveri , un paziente dimesso e 59 guariti.

Resta sempre alta la pressione sugli ospedali. Al Cardarelli i pazienti ricoverati sono 84, di cui 12 in Terapia intensiva. 23 al San Timoteo di Termoli, 1 al Gemelli e 8 al Neuromed. Gli attualmente positivi sono 1371, i pazienti deceduti dall’inizio della pandemia sono 417 mentre i guariti, in totale sono 10.192.