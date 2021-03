Isernia, collettiva d’arte per l’anniversario della morte di Dante

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la «Galleria Spazio Arte Petrecca» di Isernia, in collaborazione con l’associazione «SM’ART l’arte sm!» e «Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia», organizza una collettiva d’arte aperta a tutti gli artisti e a qualsiasi tecnica, sia essa la pittura, la scultura, la videoarte, l’istallazione, la grafica, ecc. per ricordare il sommo poeta.