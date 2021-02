Covid, situazione drammatica: 3 decessi e 18 ricoveri. 93 i positivi su 1036 tamponi

Continua ad essere pesantissimo il bilancio del bollettino Asrem di ieri. Tre pazienti deceduti: si tratta di un uomo di Campobasso di 82 anni, di 74 enne di Santa Croce di Magliano, ricoverati in Malattie infettive e di un uomo di 74 anni di Montelongo, deceduto al pronto soccorso. Boom di ricoveri: 18 di cui 10 al Cardarelli ed 8 in astanteria del pronto soccorso di Termoli. I nuovi positivi sono 93 sui 1036 tamponi processati. 17 casi a Termoli, 12 a Campomarino, 10 a Campobasso. Ma ci sono anche 56 guariti.I pazienti ricoverati al Cardarelli sono 93 di cui 63 in Malattie infettive e 13 in Terapia intensiva. 7 quelli ricoverati al San Timoteo di Termoli e 4 al Gemelli Molise. Gli attualmente positivi sono 1715, i pazienti deceduti in totale sono 331, mentre i guariti sono 7961.