L’ associazione bojanese-isernina “Akurunniar Trek” propone per domenica una ciaspolata sul versante molisano del Matese

Nell’ambito delle proprie attività escursionistiche e sportive l’associazione bojanese-isernina “Akurunniar Trek”, propone per domenica prossima, 21 febbraio, una ciaspolata sui monti del Matese versante molisano. Il programma dell’escursione il cui grado di difficoltà è medio EAI (escursione in ambiente innevato) è il seguente: ore 08.15 ritrovo presso piazza Roma, Bojano; ore 09.15 arrivo a Sella del Perrone, nei pressi del punto di partenza dell’escursione, dove saranno lasciate le auto per prepararsi alla ciaspolata.

Piccolo briefing iniziale ed inizio del trekking. Ciaspolando attraverso boschi di faggio e vette innevate, accompagnati dal silenzio “ovattato” della natura e di un ambiente invernale “magico”, si potrà trascorrere una giornata rilassante. La fine della ciaspolata è prevista per le ore 16.30. Il pranzo al sacco è a cura dei partecipanti. Abbigliamento consigliato e attrezzatura (comunque idonei ad un ambiente montano) sono: scarpe da trekking, zainetto, pantaloni da trekking lunghi, intimo traspirante, maglietta traspirante, maglia di pile o felpa, giacca impermeabile, crema da sole, occhiali da sole, cappello, guanti, scaldacollo, bottiglia d’acqua, macchina fotografica, ghette e ciaspole (per chi ne è in possesso). E’ importante vestirsi a “cipolla”, con la possibilità di togliere o mettere strati di indumenti in base alla temperatura. Chi non è provvisto di ciaspole ha la possibilità di noleggiarle. Lo spostamento avverrà con mezzi propri. E’ gradita la prenotazione entro e non oltre il mattino di sabato, 20 febbraio, giorno precedente l’escursione.

L’associazione si avvale di guide esperte GAE (Associati ad AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Guide UISP – Canoa e Raft, Guide di MTB Accademia Nazionale di MTB, Soci del Club2000m). Per info e prenotazioni: 328.1530768 (Simone) 329.7916558 (Erennio) e-mail: info@akurunniartrek.it. L’escursione si svolgerà nel rispetto del protocollo operativo Covid 19.