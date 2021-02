Covid, ancora tre vittime. Sale il numero dei ricoveri. Basso Molise ancora ‘assediato’ dal virus

Non si fermano i decessi per Covid in Molise. Sono tre le persone morte nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 58 anni di Rotello, deceduto nella sua abitazione, un 57enne di Campomarino, morto nel carcere di Larino e una donna di 84 anni di Termoli, deceduta nell’area grigia del pronto soccorso di Termoli. Sale il numero dei ricoveri, con ben 9 nuovi pazienti in Malattie infettive, il trasferimento di una persona da questo reparto in Terapia intensiva e un paziente da Rianimazione a Infettivi. E poi ci sono anche 6 pazienti dimessi. I tamponi processati sono 880, i nuovi casi sono 73, con il maggior numero registrato in basso Molise: 17 a Termoli, 10 a Campomarino, 7 a San Martino in Pensilis. 6 casi a Campobasso, 4 a Larino, Palata e Santa Croce di Magliano. Numeri inferiori negli altri comuni colpiti dal virus. Da segnalare anche 59 guariti, tra i quali 12 a Campobasso. I pazienti ricoverati al Cardarelli sono 74, dei quali 66 in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 1555, le persone deceduta dall’inizio della pandemia sono 306 mentre i guariti, in totale sono 7510.