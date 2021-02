Campionati regionali di corsa campestre: ottimi risultati per la NAI

E’ ripartita, nel weekend appena trascorso, l’atletica molisana con le prime gare ufficiali di sabato al campo Nicola Palladino di Campobasso. Soprattutto i lanciatori in maglia NAI hanno cominciato con il piede giusto. Tre, infatti, i titoli Regionali nel giavellotto, nel disco maschile e femminile. Antonio Ciallella, nel disco, con la misura di 38.33mt, ha anche stabilito il record regionale Junior, mentre Giancarlo Perrella ha fissato a 51,97mt il suo risultato nel giavellotto da 800 gr e Veronica Castiello si è aggiudicata il titolo in rosa nel disco con 29,94 mt. Risultati che proiettano gli atleti in forza alla NAI ai campionati italiani. A tutti loro e al tecnico Gianluca Perrella vanno i complimenti del presidente e della società tutta.

Nella giornata di ieri, a Vinchiaturo, in una bella location scelta dal Comitato Regionale, è andato di scena il cross. Per la NAI, per la categoria Cadetti, erano presenti le gemelle Gloria e Giorgia Armenti, rispettivamente terza e quarta al traguardo; Ivan Piano, secondo nella categoria Allievi; stesso risultato lo hanno fissato anche Alessandro Visone per la categoria Junior e Marco D’Andrea nel cross lungo Senior Promesse. Quest’ultimo risultato era valido anche come prima prova Cds assoluto, che gli fa guadagnare il prestigioso titolo di Campione Regionale in quanto primo della sua categoria. In questa gara, si sono cimentati, con buoni risultati, anche i due master Michele Gonnella Michele e Vincenzo Conti.

Al femminile, la campionessa italiana dei 1500m Morena Di Benedetto è giunta seconda nel cross lungo femminile.

Oltre ai complimenti agli atleti per gli ottimi risultati ottenuti, il presidente Agostino Caputo e il direttivo NAI ringraziano per la collaborazione e la dedizione, soprattutto in questo periodo così particolare, il tecnico Simone Teodoro e il dirigente accompagnatore Nicola Celano.

Fonte: Ufficio stampa