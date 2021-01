Ferrazzano, operatori chiusi insieme agli anziani positivi nella casa-alloggio: “Siamo stati abbandonati dall’Asrem”

Operatori sanitari “segregati” da quasi 15 giorni all’interno della casa alloggio di Ferrazzano nella quale lavorano, insieme agli anziani che vi sono ospitati abitualmente, probabilmente ora tutti malati di Covid, nell’indifferenza generale, nonostante le ripetute sollecitazioni all’Asrem per effettuare i tamponi. A segnalare la vicenda, con una disperata lettera all’azienda sanitaria è la rappresentante legale della cooperativa sociale L’Abbraccio, Nicoletta Cucoro, che ripercorre i fatti, sollecitando un intervento che finora, in quindici giorni, non c’è stato. Dopo aver segnalato che nella casa alloggio, dal 10 gennaio alcuni anziani manifestavano sintomi di Coronavirus, il giorno seguente personale dell’Asrem ha effettuato i primi tamponi, riscontrando la positività di 8 anziani e 2 operatori su 6. Da quel giorno, fa presente la Cucoro, nessuno ha rimesso più piede nella struttura, dove tutto il personale della casa alloggio, in totale 14 persone e cioè 8 anziani, una cuoca, i proprietari e gli operatori socio sanitari, sono stati messi in quarantena, positivi e negativi. Dall’undici gennaio però, nessun tampone di controllo è stato effettuato, nonostante le ripetute telefonate di sollecito, e nessuno li ha contattati, impedendo quindi ai soggetti negativi di poter uscire dalla casa alloggio e tornare a casa. Con la conseguenza che, allo stato attuale, si sono ammalati tutti coloro che si trovano nella struttura, fa presente la rappresentante legale, perché a quanto pare ora tutti manifestano i sintomi del Covid. Inoltre, nelle ultime ore, un’anziana si è aggravata ed è stata trasportata al Cardarelli dal 118. “Credo che abbiamo diritto anche noi ad avere un tampone di controllo dopo più di 10 giorni- scrive l’amministratrice della cooperativa- credo che abbiamo il diritto di sapere per quanto altro tempo ancora dobbiamo stare lontani dalle nostre case e dalle nostre famiglie. Non è giusto che siamo qui ad elemosinare un diritto. Gli unici che hanno manifestato disponibilità sono stati i medici dell’Usca. Ma a parte loro, l’abbandono di anziani e operatori da parte dell’Asrem è stato totale”. Mrt