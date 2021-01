Scuola: oltre un miliardo le mascherine consegnate in Italia, in Molise più di 5 milioni

Le scuole consegnano quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti, grazie alla fornitura di circa 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal Commissario straordinario per l’emergenza. Alla data del 14 gennaio -rende noto Skuola.net su dati del Ministero dell’Istruzione-, risultano 1.112.020.480 mascherine chirurgiche consegnate alle scuole e oltre 19mila gli istituti scolastici serviti. Un miliardo e 34 milioni circa è stato consegnato alle scuole statali, il rimanente alle scuole paritarie. Più di 728 milioni agli istituti comprensivi, altri 6 agli istituti omnicomprensivi, oltre 87 milioni alle scuole primarie, 8 milioni alle secondarie di primo grado, 274 milioni e spicci alle scuole secondarie di secondo grado. Agli adulti – docenti, personale scolastico – sono stati consegnati quasi 848 milioni di mascherine (una media di 8,4 milioni al giorno), mentre ai bambini oltre 264 milioni (2,6 di media giornaliera). Da un punto di vista geografico più dispositivi di protezione individuale sono stati assegnati alla Lombardia (quasi a quota 197 milioni), poi Lazio (qualcosa più di 120 milioni) e Sicilia (intorno ai 101 milioni). Chiudono la classifica la Basilicata (8,7), Molise (5,3) e Valle d’Aosta (2,6). Ricordiamo che, a partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. Se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina gli studenti disabili non devono indossarla. Sono invece 2.576.388 i litri di gel igienizzante consegnati alle scuole al 14 gennaio. Oltre 19mila gli istituti serviti con 1,2 milioni per gli istituti comprensivi e quasi 15mila per gli omnicomprensivi, più 440mila per le scuole primarie, circa 17mila per le scuole secondarie di primo grado e oltre 846mila per le scuole secondarie di secondo grado. Il Veneto ha avuto una maggiore distribuzione di gel: quasi 456mila litri, poi l’Emilia Romagna (più di 364mila) e la Toscana (oltre 354mila litri). Chiudono la classifica Molise (10mila litri circa), Basilicata (8,8mila) e Valle d’Aosta (3,3mila).