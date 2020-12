Covid, processati 1142 tamponi: i positivi sono 119. Due vittime a Montaquila e Palata

Torna a salire sopra quota mille il numero dei tamponi processati in una sola giornata in Molise. L’ultimo bollettino dell’Asrem indica 1142 test effettuati con 119 nuovi positivi e nessun nuovo guariti, c’è dunque una risalita anche del rapporto tra tamponi e nuovi positivi. I contagi riguardano ben 40 comuni della regione; gli unici che hanno più di 10 nuovi casi sono Campobasso (16) e Isernia e Termoli (12). Ci sono anche 2 nuove vittime: un 63enne di Montaquila che era ricoverato in Terapia intensiva e un 79enne di Palata che invece era in Malattie infettive. Quanto alla situazione del Cardarelli resta sostanzialmente invariata: nelle ultime 24 ore 4 ricoveri e 3 pazienti dimessi. I ricoverati sono ora 63 e di questi 7 sono in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono ora 2730. Il numero delle vittime invece sale a 162.