Coronavirus, quattro vittime. 121 i nuovi positivi e 67 guariti. Processati 841 tamponi

Quattro decessi, 121 positivi, 4 ricoveri in Malattie infettive e 67 persone guarite su 841 tamponi processati nelle ultime 24 ore resi noti dall’ultimo bollettino dell’Asrem. Ai tre pazienti deceduti al Cardarelli nelle ultime ore se n’è aggiunto un quarto. Si tratta di una donna di 73 anni, di Scontrone della provincia dell’Aquila, che era ricoverata in Malattie infettive. I comuni con il maggior numero di nuovi positivi sono Termoli con 18, Campobasso 17, Isernia con 11, Pescolanciano con 8. 4 casi a Campomarino, Cercemagigore, Riccia, Vinchiaturo. 3 nuovi positivi ad Agnone, Civitanova, Larino, Monteroduni, Venafro. 2 a Carovilli, Ferrazzano, Guglionesi, Miranda, Petacciato, Sant’Agapito, Sesto Campano. Un nuovo caso a Baranello, Bojano,Campodipietra, Castropignano, Colletorto, Fornelli, Gambatesa, Gildone, Macchia d’Isernia, Montecilfone, Morone del Sannio, Pesche, Petrella Tifernina, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise,San Giacomo degli schiavoni, Santa maria del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Santa Maria del Molise, Spinete. Gli attualmente positivi sono 1959, gli asintomatici a domicilio 1866. I ricoverati al Cardarelli sono 61 di cui 55 in Malattie infettive e 6 in Terapia intensiva. 885 sono le persone guarite, mentre quelle decedute sono 66. 69735 i tamponi processati dall’inizio della pandemia.