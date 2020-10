Coronavirus, nuovo record di positivi in Molise: 65 casi su 947 tamponi. La provincia di Isernia la più colpita

Nel giorno in cui l’Italia sfonda, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza la soglia dei 10mila nuovi positivi, a fronte del numero record di 150mila tamponi, anche in Molise la curva dei contagi registra un nuovo record: 65 nuovi positivi su 947 tamponi processati nelle ultime ore. La maggior parte dei contagi in provincia di Isernia. 20 ad Isernia, legati a cluster noto, 12 a Castelpetroso, anche in questo caso si tratta di cluster noto, 4 a Pesche, 4 a Venafro, entrambi cluster noto, 3 a Forli del Sannio, cluster noto, 2 a Monteroduni, cluster noto, 2 Macchia d’Isernia, cluster noto, 3 a Montenero di Bisaccia, cluter noto. 1 caso a Bojano, Bonefro, Campobasso (cluster noto) , Cantalupo del Sannio, Carovilli, Conca Casale, Fornelli, Macchiagodena, Petacciato, Roccamandolfi, Santa Maria del Molise, Sant’Agapito, Sant’Elia a Pianisi, Sesto Campano e Termoli. Gli attualmente positivi salgono a 335, 9 i ricoverati in Malattie infettive, 568 i pazienti guariti, 26 le vittime dall’inizio dell’emergenza. Intanto tra i nuovi positivi registrati nelle ultime ore c’è un dipendente degli uffici Asrem di via Petrella ed un infermiere asintomatico del pronto soccorso del Veneziale di Isernia, già posto in quarantena. I locali del reparto sono stati sanificati mentre i colleghi ed i medici, sottoposti a tampone, sono risultati negativi.

In queste ore intanto si susseguono le ordinanze di chiusura delle scuole, la maggior parte nellòa provincia isernina. Ad Isernia il sindaco D’Apollonio ha disposto la sospensione delle attività didattiche dal 17 al 26 ottobre alla scuola dell’infanzia alla Giovanni XXIII nel quartiere San Lazzaro a causa della positività riscontrata in un collaboratore scolastico. E scuole chiuse per un’altra settimana e dunque fino al 23 ottobre a Castelpetroso.Lo ha deciso il sindaco Michela Tamburri che ha firmato una nuova ordinanza dopo le nuove positività al Covid nelle ultime ore, tutte legate ad un cluster noto. Intanto secondo il monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, sono dieci le Regioni con un rischio, definito alto, per la tenuta delle terapie intensive. Si tratta di Abruzzo, Campania Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta. Un elenco nel quale non compare il Molise che insieme a Trentino e Basilicata non ha posti letto occupati in Terapia intensiva.