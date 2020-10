La direzione di Fca di Termoli ha comunicato per i suoi dipendenti il prolungamento della cassa integrazione covid, concessa dal Governo per altre 9 settimane. Il periodo scatta dal 12 ottobre e durerà fino al 13 dicembre. La misura è stata chiesta per 1.673 operai che lavorano sulla linea produttiva dei motori, ma riguarderà tutti solo nella peggiore delle ipotesi, e cioè un nuovo lockdown. Se le cose invece rimarranno così, con l’aumento della produzione e dei turni, il numero degli operai in cassa resterà al minimo. Al momento, infatti, in azienda si lavora quasi a pieno regime, con solo 200 lavoratori in Cig. La direzione sta programmando una rotazione tra i dipendenti in modo che non siano sempre gli stessi a lavorare meno ore, con la conseguente riduzione della busta paga. Nelle ultime settimane la Fca di Termoli ha registrato un consistente aumento dei volumi, che ha permesso a quasi tutti gli operai di rientrare al lavoro a pieno ritmo. L’occupazione al cento per cento comunque non è possibile anche per i lavori di ristrutturazione della linea produttiva che stanno interessando il sito di contrada Rivolta del Re, che si sta preparando alla produzione dei nuovi motori ibridi. E’ inevitabile che alcuni reparti si fermino, man mano che i lavori vanno avanti. Resta l’attesa anche per conoscere i dettagli della fusione con Psa, per capire gli impatti che avrà sui singoli stabilimenti.