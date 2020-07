Coronavirus, nuovo cluster in Molise: positive 3 persone del Kosovo rientrate a Pesche. 1 di loro ricoverato in Malattie Infettive

Coronavirus. Nuovo cluster in Molise dopo quello legato ai venezuelani arrivati Campobasso. Come riportato nel bollettino dell’Asrem, altri 3 nuovi positivi: si tratta di persone del Kosovo che vivono a Pesche da tempo e sono rientrate proprio dalla penisola balcanica. Appartengonoa una comunità che da anni vive nel paese alle porte di Isernia, pare della stessa famiglia. Uno di loro è ricoverato al Cardarelli in malattie infettive. L’Azienda sanitaria si è attivata per ricostruire la catena dei contatti e per l’isolamento.

Il sindaco di Pesche, Ido De Vincenzi, che abbiamo contattato, ha riferito che queste tre persone sono rientrate dal Kosovo il 12 luglio “e – ha spiegato – si sono subito segnalate al medico di base e sono state isolate in attesa di tampone”.

Ricordiamo che i paesi balcanici sono attenzionati in quanto c’è stata una espansione del virus nelle ultime settimane. 143 i tamponi processati nelle ultime ore in Molise e sono da registrare due guarigioni: si tratta di una persona di San Giuliano del Sannio e una di Macchiagodena. In totale i guariti salgono a 421. Gli attualmente positivi sono 22: 17 a Campobasso, 3 a Pesche e 2 a Isernia. 83 le persone in isolamento e 116 quelle in sorveglianza.

Stabile, dunque senza ulteriori contagi, oggi la situazione relativa all’altro cluster, quello legato ai venezuelani a Campobasso.