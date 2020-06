A inizio mese il furto nella sede dell’Associazione Italiana persone down a Campobasso. Qualcuno era entrato, sfondando la porta, mettendo tutto a soqquadro e portando via un computer con adattatore, un controller e un visore di realtà aumentata. Strumenti del valore di 2500 euro. In poco tempo gli agenti della Squadra Mobile agli ordini di Raffaele Iasi sono riusciti a recuperare tutto identificando due 28enni e un ragazzo di 22 anni, tutti di Campobasso con precedenti per droga e furto, denunciati per ricettazione. “Un plauso agli agenti della Mobile che in poco tempo sono riusciti a recuperare il maltolto – ha detto il Capo di Gabinetto della Questura di Campobasso e portavoce del Questore Maria Pia Sabelli – e adesso siamo felici per l’Associazione, in quanto questi oggetti hanno un valore importante per la loro attività e per i ragazzi”.

Un segnale, quella della Polizia, di constante vicinanza alla popolazione, come ribadito dalla portavoce del Questore, il capo di Gabinetto Maria Pia Sabelli: “E’ il nostro motto esserci sempre e noi siamo tra la gente e per la gente”.

Il materiale recuperato dai poliziotti è stato riconsegnato all’Associazione Persone Down di Campobasso, a Casa Nostra.

“Il furto ci ha scossi perché a danno di persone indifese e di un’associazione che opera per il bene della collettività. Più che il valore materiale ci ha colpito il danno morale. Certo è – ha continuato Giovanna Grignoli, Presidente dell’Associazione Italiana Persone Down sezione di Campobasso – che chi ha agito vive un disagio e anche loro hanno bisogno di aiuto e comprensione. Ora – ha spiegato Giovanna Grignoli, attorniata dai volontari e dai ragazzi della struttura – possiamo ripartire con nuovi progetti e tanto entusiasmo, aspettiamo solo il via libera dal Comune di Campobasso”.