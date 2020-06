La Molisana Basket Campobasso conferma anche Marangoni

Prende forma il roster della Molisana Basket Campobasso, neo promossa nella massima serie nazionale. Sofia Marangoni vestirà la casacca rossoblù per il terzo anno consecutivo. In fermento il mercato delle squadre di A1: Battipaglia ha ingaggiato la guardia Sara Bocchetti che arriva da Vigarano, Broni ha ufficializzato Sofia Roma il cetnro con triplo passaporto italiano, statunitense e portoricano, lo scorso anno a Porto Rico con le Cangrejeras de Santurce, l’ala-centro ucraina Tetyana Yurkevicius e la playmaker Carolina Valensin hanno firmato con il Vigarano.



Tornado ai fiori d’acciaio per Sofia Marangoni si tratta di un ritorno in Serie A: «Sono felice personalmente, ma prima di tutto sono felice per il club perché il basket, prima di tutto, è uno sport di squadra. Sono davvero entusiasta di restare a Campobasso e ringrazio la società per aver riposto la propria fiducia nei miei confronti. Dentro, ho ancora un po’ di dispiacere per un’ultima stagione non completata. Il gruppo stava bene e c’erano tutti i presupposti per provare a regalarci un epilogo che potesse concretizzare il lavoro fatto». La pandemia ha interrotto l’ormai vecchia stagione e avrà ripercussioni anche sulla prossima, ad oggi le gare si giocheranno ‘a porte chiuse’, la play-guardia veronese: «Mi auguro che, anche se fosse parziale, ci possa essere la possibilità di giocare con il sostegno dei nostri tifosi. Noi, soprattutto quelle che, come me, già conoscono il sostegno dei supporter campobassani, ne risentiremmo perché è il nostro sesto elemento e ci trasmette un’energia notevole dandoti la spinta a fare meglio. Saremmo senza un compagno di squadra, ma io credo che occorrerà pazientare ancora un po’ e son certa che torneremo alla normalità».