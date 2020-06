Un ventilatore polmonare è stato donato dal Multidistretto del Lions Club International all’Ospedale di Termoli. La Presidente della zona b (VII Circoscrizione) Mariangela Martella intervenuta in rappresentanza del Governatore del Distretto 108A Tommaso Dragani ha ringraziato tutti i medici e i paramedici per l’eroico impegno proferito contro la pandemia del Covid. Il Primario di Medicina d’Urgenza Nicola Rocchia socio del Lions Club Termoli Tifernus insieme alla dottoressa Maria Laura De Cristoforo hanno ringraziato a nome dell’Ospedale San Timoteo il Lions Club International. Il dottor Rocchia ha aggiunto che mai come in questi mesi tutti gli aiuti sono stati necessari per fronteggiare la terribile emergenza Coronavirus. Il ventilatore donato è stato acquistato dalla Fondazione Internazionale dei Lions Club (LCIF) che per fronteggiare la pandemia ha stanziato fondi da destinare al progetto Grant Covid-19 del valore di 350.000 dollari. Il Consiglio dei Governatori del Lions Club International ha impiegato l’intero importo acquistando 40 Ventilatori Polmonari distribuiti nei vari Distretti Lions italiani in rapporto alle reali necessità. Al nostro Distretto il 108A sono stati destinati 4 ventilatori polmonari uno per ciascun Ospedale della Romagna, delle Marche, dell’ Abruzzo e del Molise. L’impegno dei Lions del Distretto Lion 108A sotto la guida del Governatore Tommaso Dragani è continuato in una gara di iniziative di solidarietà volte a fronteggiare l’emergenza Covid. Tutti i Lions italiani sono riusciti a raccogliere più di sei milioni di euro per fronteggiare l’emergenza Covid risultando la prima associazione italiana per impegno nella lotta al terribile virus. Alla cerimonia di oggi hanno partecipato oltre alla rappresentanza di medici e paramendici Tommaso Freda, Presidente del Lions Club Termoli Host, Paolo Panichella, Presidente del Termoli Tifernus, Luciano Scarpitti Presidente Incoming Lions Club Isernia, Stefano Maggiani Presidente del Lions Club Campobasso, Graziella Vizzarri del Lions Club Larino e molti soci Lions.