Durante la seduta odierna del Consiglio regionale, è stato presentato dal Presidente del Consiglio Salvatore Micone l’ordine del giorno avente ad oggetto “Per una scuola in sicurezza ed in presenza” stesso atto di indirizzo approvato, il 26 giugno, in sede di Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome. Ordine del giorno discusso ed approvato all’unanimità che impegna il Presidente della Giunta regionale ad attivare e sostenere ogni possibile ed utile iniziativa nei confronti del Governo affinché dal prossimo settembre le attività scolastiche possano riprendere in presenza ed in condizioni di sicurezza, tenuto conto, altresì, della ineluttabilità di un coordinamento e di una condivisione delle scelte da adottare, che non possono essere rimesse alla sola autonomia scolastica, giacché, diversamente, si potrebbero affermare strategie e prassi differenti anche tra gli Istituti scolastici dello stesso territorio, con il conseguente rischio di aumentare disparità di opportunità e disuguaglianze. Ordine del giorno importante e necessario perché la ripresa scolastica di settembre non arrechi soluzioni penalizzanti per chi studia, riducendo drasticamente il tempo in presenza a scuola, né per le famiglie, chiamate a sostenere avvicendamenti e turnazioni in aula dei loro figli, con ripercussioni negative anche in ambito lavorativo, tenuto conto delle difficoltà a conciliare vita e lavoro, Pertanto, appare necessaria una programmazione adeguata delle attività che assicuri il più possibile quella in presenza, in modo compatibile con le regole imposte dall’emergenza. Le Giunte regionali, nell’ottica della leale collaborazione tra Sato e Regioni, stanno svolgendo un alacre lavoro al fine di addivenire alla definizione di Linee guida chiare ed omogenee per tutti i Dirigenti scolastici ed i Consigli di Istituto, così da evitare disparità e diseguaglianze al momento della riapertura delle scuole dal mese di settembre. “Tema particolarmente delicato e prioritario – ha dichiarato il Presidente Micone- che richiede l’adozione di scelte politiche ed azioni specifiche che interessano il mondo della scuola, dell’istruzione, dei ragazzi e delle loro famiglie. A tal fine risulta imprescindibile il coordinamento e la condivisione di scelte da adottare ed atte a garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in presenza nel pieno rispetto delle condizioni di Consiglio Regionale del Molise e capaci di sostenere l’autonomia scolastica in modo da porre in essere strategie ed azioni uniformi negli istituiti scolastici molisani, evitando qualsivoglia disparità di opportunità e disuguaglianza”.