Unimol, entro il 30 giugno le domande per corso al test ammissione alle Facoltà di Medicina e Chirurgia

Ancora pochi giorni per presentare le domande e partecipare – in modalità telematica – al percorso didattico e formativo per la preparazione al test di accesso a Medicina e Chirurgia che quest’anno sarà erogato in modalità telematica. Con Decreto del Rettore del 24.06.2020 è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 30 giugno 2020, con la quota iniziale di iscrizione pari a € 160,00; domande pervenute dopo tale scadenza saranno accettate con una quota di iscrizione notevolmente maggiorata, e pari a € 320,00. La significativa novità di quest’anno ricade proprio nel fatto che il percorso di formazione, gli argomenti, le lezioni e esercitazioni saranno particolarmente utili anche per una efficace e adeguata preparazione all’accesso alle diverse lauree delle Professioni sanitarie, dell’area delle bioscienze, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, insomma nei numerosi corsi in ambito tecnico, scientifico che prevedono un ingresso a numero programmato e quindi una selezione preliminare tramite concorso di ammissione. Resta confermata inoltre un’importante agevolazione in ambito economico che è rappresentata dalla detrazione dell’importo dovuto per l’iscrizione ai precorsi dalla rata delle tasse e dei contributi previsti per l’a.a. 2020/2021; in caso di superamento della prova di ammissione al test nazionale, basterà perfezionare presso l’UniMol l’immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie e usufruire della riduzione. Ed a supporto ed a testimonianza dell’efficacia del ciclo formativo di UniMol, c’è anche una riprova tangibile: 5 dei partecipanti delle edizioni passate sono risultati tutti vincitori del concorso di ammissione presso la sede UniMol, e tra questi c’è anche una studentessa classificatasi al 67° posto della graduatoria nazionale