“Sabato notte da incubo”: residenti di via Ruffini a Termoli chiedono le telecamere

Residenti di via Cleofino Ruffini a Termoli, in pieno centro, esasperati per l’ennesima nottata passata in bianco. “Una notte da incubo” l’hanno definita per la presenza sotto casa di un gruppo di ragazzi che è andato via solo verso le 7 di mattina dopo aver urlato, bevuto e urinato vicino alle case. I residenti chiedono a chi si devono rivolgere per avere le telecamere visto che sono anni che fanno la richiesta al comune senza nessun risultato.