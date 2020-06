Facciolla denuncia: “Eliminato il servizio 118 in spiaggia”. Intanto Tac di nuovo rotta al San Timoteo

Tagliato il servizio 118 in spiaggia: la denuncia arriva dal segretario del Partito Democratico Vittorino Facciolla che grida allo scandalo: “nessuna ambulanza e nessun medico pronto a intervenire e a prestare il primo soccorso a bagnanti e a turisti. Ma è normale un governo che taglia servizi sanitari in estate sulla costa, dove si concentra il maggior numero di persone?” se lo chiede Facciolla che lo definisce l’ennesimo affronto per il Basso Molise. Sul servizio non c’è ancora l’ultima parola, perché l’Asrem non ha ancora comunicato una decisione, attesa per la prossima settimana. E’ stata invece confermata l’attivazione del servizio della guardia medica turistica: cinque le postazioni, a Termoli in via del Molinello, a Campomarino una al Lido e l’altra in paese, a Petacciato presso il Lido Calypso e a Montenero alla Marina. Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 20 dal 1 luglio al 23 agosto. Resta l’attesa di sapere cosa ne sarà della postazione estiva del 118: c’è da dire che sulle spiagge molisane da qualche anno c’era già una sola sede, a Campomarino Lido. Per Termoli e Montenero invece sono attive tutto l’anno le altre due postazioni 118. Intanto ci sono ancora disservizi al San Timoteo dove la Tac è nuovamente fuori uso. E’ la terza volta nel giro di qualche settimana e la situazione sta diventando insostenibile, creando problemi sia ai pazienti che sono stati trasferiti in altri ospedali per le urgenze, sia per chi aveva l’importante esame diagnostico prenotato da tempo e ora costretto ad aspettare ancora. Il guasto questa volta è importante, con un pezzo che deve arrivare dall’estero e il macchinario è fermo da martedì. Le urgenze trasferite al Cardarelli di Campobasso, o al San Pio di Vasto, con tutte le difficoltà e le incognite che un trasferimento in ambulanza può comportare, considerando che sulla Bifernina ci sono pure diversi cantieri.