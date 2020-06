Castelmauro. A due anni dalla morte, il ricordo di Francesco Evangelista

“Nessun fiume è grande e ricco di per sé, ma è il fatto di ricevere e convogliare in sé tanti affluenti a renderlo tale. Ciò vale anche per ogni grandezza dello spirito” . Le parole di Francesco Evangelista, il giovane farmacista di Castelmauro del quale ricorrono i due anni dalla scomparsa, rilette oggi fanno capire la sua enorme sensibilità umana e l’enorme vuoto che ha lasciato in quelli che restano. La sua vita, la sua breve vita, è stato un viaggio alla ricerca di quella che lui, farmacista, chiamava la “chimica dello spirito e dell’amore”, ovvero di quegli elementi che nessun laboratorio, se non quello dell’anima, è in grado di generare. E’ stata proprio questo genere di chimica a disporre l’animo di Francesco all’altruismo e al bene per il prossimo. Gesti che oggi a noi sembrano straordinari, dettati dal tempo che stiamo vivendo, come la consegna a domicilio dei medicinali, per lui erano gesti ordinari. La consegna delle medicine alle persone anziane, era uno dei tanti gesti compiuti con discrezione e silenzio e che hanno lasciato un segno nella sua comunità. Ma la sua generosità ha varcato i confini ristretti del suo paese, Castelmauro, dove tutti lo ricordano con affetto, ed è arrivata lontano, in Africa, laddove il suo intervento, unito ad altri, ha consentito l’acquisto di un pulmino per i bambini e gli abitanti di un villaggio. A due anni dalla scomparsa la sua esistenza continua a vivere nel cuore di chi è restato, nella famiglia e negli amici, e in tutti coloro che lo ricordano e lo piangono, consolati dall’idea di saperlo in un mondo migliore.