Povertà, nel 2019 in Molise quasi cinquemila persone aiutate dal Banco Alimentare

Nel 2019 il Banco Alimentare ha donato cibo a 4.698 persone molisane, un dato stabile rispetto all’anno precedente. Una carità concreta, realizzata grazie ad una rete di 32 enti convenzionati, uno in meno del 2018: Caritas, mense dei poveri, associazioni di volontariato, parrocchie ed enti di assistenza hanno portato speranza concreta a tante famiglie.

Sono alcuni dei dati presentati all’assemblea dei soci del Banco Alimentare dell’Abruzzo, operativo anche in Molise.Nel dettaglio, nel 2019, il Banco Alimentare ha raccolto 260.307 chilogrammi di beni alimentari, in generale si è registrato un calo dell’11,6 per cento, dovuto soprattutto alla diminuzione dei ritiri dai programmi dell’Unione Europea (-52,95 per cento) per effetto dei ritardi delle gare e dei programmi ma anche un importante aumento di ritiri dall’industria (+36 per cento) e dall’ortofrutta (+13,5 per cento). Il valore economico dei beni recuperati e distribuiti è stato nel 2019 pari a 585.690,84 euro, considerando una media di 2,25 euro a kg.

Numeri destinati a cambiare nel 2020 per via dell’emergenza covid: se da un lato nei primi mesi dell’anno sono aumentate fino al 40 per cento le richieste di aiuto, dall’altro il Governo ha stanziato ulteriori fondi per l’acquisto di beni alimentari da destinare ai bisognosi tramite reti di solidarietà, tra cui rientra anche il Banco Alimentare.