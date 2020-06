Vela Day appuntamento a Termoli per l’evento promozionale organizzato dalla Fedearazione

Domenica al Circolo della Vela Termoli è in programma l’evento “Vela Day”,giornata promossa dalla Federazione Italiana Vela a livello Nazionale per avvicinare il pubblico al mondo della vela e del windsurf. Appuntamento a partire dalle ore 9 del mattino presso la sede del club in Via Rio Vivo. Come ogni manifestazione, organizzata in questo momento, saranno rispettate tutte le normative anti Covid 19. Per l’evento il Circolo metterà a disposizione le proprie barche, tavole ed attrezzature e l’esperienza dei propri istruttori federali. Il Vela Day ha lo scopo di offrire le corrette informazioni sugli sport acquatici e sui modi di praticarli, al fine di facilitare l’attenzione e l’interesse, specialmente tra i più giovani.

Il CVT, in particolare, offrirà anche l’opportunità di provare canoe e sup e di ricevere informazioni sulle proprie attività e corsi, già in partenza dal prossimo lunedì 29 Giugno. Per l’occasione sarà proposto uno specifico tesseramento promozionale alla FIV.