Continua l’attività di controllo e contrasto al soggiorno irregolare nei confronti di stranieri presenti in Provincia di Isernia. Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha proposto al Prefetto della Provincia di Isernia un decreto di espulsione a carico del cittadino 22enne nato in Gambia, domiciliato in un Comune della provincia. Gli agenti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione e, dopo gli accertamenti di rito, lo hanno accompagnato in Questura per gli approfondimenti del caso: all’atto della valutazione della regolarità della sua posizione sul territorio nazionale, lo stesso è risultato irregolare e presente illegalmente sul territorio nazionale. Il giovane, infatti, era giunto in Italia nel 2017 ed era divenuto titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo scaduto nel marzo 2020; l’iter giurisdizionale si era però concluso con esito negativo sia presso la Commissione Territoriale sia presso il Tribunale Ordinario di Campobasso. Nei suoi confronti è stato adottato un decreto di espulsione del Prefetto di Isernia ed un contestuale Ordine di allontanamento del Questore a lasciare il territorio nazionale entro i successivi 7 giorni.