Ospedale San Timoteo, Roberti chiede incontro urgente a Giustini, Florenzano e Toma

In merito all’attuale emergenza Covid-19 e alla situazione in cui versa l’ospedale San Timoteo di Termoli, in mattinata il sindaco Francesco Roberti ha richiesto un incontro urgente con il commissario Ad Acta Angelo Giustini, con il Direttore Generale dell’Asrem Oreste Florenzano e con il Presidente della Regione Molise Donato Toma. L’intento è di chiarire le palesi criticità che si sono evidenziate all’interno del presidio ospedaliero termolese, cercando di affrontare definitivamente anche le problematiche che interessano la carenza di personale medico e paramedico che stanno mettendo a serio rischio il diritto alla salute in basso Molise.