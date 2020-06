Isernia. Viabilità, conclusi i lavori tra Ponte San Leonardo e il quartiere San Lazzaro

Con l’allargamento della carreggiata in direzione San Lazzaro, a Isernia si sono conclusi i lavori per la realizzazione della rotatoria tra il carcere e il Lidl. Un intervento che al netto delle polemiche è stato concepito soprattutto per risolvere il problemi di traffico nelle ore di punta, ha sottolineato l’assessore comunale alla viabilità Domenico Chiacchiari. I lavori sono stati finanziati in buona parte dalla Lidl (300mila euro), mentre i restanti 70mila euro sono stati stanzianti dall’ente di Palazzo San Francesco. Oltre che a risolvere i problemi legati alla viabilità, i lavori hanno permesso di rendere più accogliente l’ingresso della città con una rotatoria che tra l’altro prevede costi di manutenzione davvero irrisori, ha spiegato il direttore dei lavori, l’ingegnere Roberto Buccini.