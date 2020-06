Convocato il Consiglio comunale di Trivento, all’ordine del giorno il bilancio di previsione e progetti di sviluppo territoriale

Convocato il Consiglio comunale di Trivento. Il sindaco Pasquale Corallo ha sottoscritto la convocazione dell’assise comunale per il prossimo lunedì 29 giugno 2020, alle ore 15, in prima convocazione, presso il Centro polifunzionale di via Beniamino Mastroiacovo. Sono ben sedici i punti messi all’ordine del giorno, tra questi il Programma triennale delle opere pubbliche, 2020-2022, poi le aliquote Irpef e Imu. Sarà proposto anche il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e saranno rideterminati gli importi dei gettoni di presenza, dei consiglieri comunali, per la partecipazione alle sedute di consiglio. Inoltre, sarà discusso anche il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e il servizio pubblico di distribuzione gas naturale. In merito alle azioni Por, interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica, è previsto l’intervento “Smart Tour” con l’individuazione del Comune capofila, per l’importo complessivo di circa 105 mila euro. Infine, sarà stipulata la convenzione con il Comune di Castelguidone per il servizio di trasporto scolastico 2020/2021 e la devoluzione del mutuo finalizzata alla realizzazione degli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione comunali.