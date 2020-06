Ripulitura delle strade mulattiere, la giunta comunale di Trivento stanzia i fondi per gli interventi. L’esecutivo di via Torretta ha previsto una spesa massima di 2mila euro per gli interventi nelle contrade di Codacchio, Macchie Rio e Maiella. Durante la passata stagione invernale, le eccezionali avversità atmosferiche hanno interrotto al transito alcune strade mulattiere con grave disagio per gli agricoltori. Questa è la motivazione data dalla giunta comunale, guidata dal sindaco Pasquale Corallo, dopo la richiesta pervenuta all’ufficio protocollo da parte dei cittadini interessati. La viabilità, in generale, resta un nodo cruciale per il territorio considerata la sua estensione e la natura franabile, che la contraddistingue. In programma l’intervento da parte dell’Ente Provincia, per la strada principale che attraversa il centro urbano: sono diversi i punti segnalati dall’amministrazione e che saranno messi in sicurezza, a partire dalla Rotonda all’ingresso Nord della Città.